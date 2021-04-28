Эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем

Эксперты усомнились, что у старшего сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза есть шансы стать королем. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

«Я не на сто процентов уверена, что мы увидим, как Чарльз наследует престол», — признается автор книг о британской королевской семье Анна Пастернак. По ее мнению, если публика будет настроена против Чарльза, корону отдадут не ему, а его сыну принцу Уильяму.

Историк Мартин Винер (Martin Wiener) из Университета Райса не исключает, что коронация принца Чарльза может повлечь распад Содружества наций (государств, прежде входивших в состав Британской империи). «Будет примерно так: "Кому хочется, чтобы нашим главой был Чарльз? А деваться от Чарльза некуда"», — говорит он.

Анна Пастернак — двоюродная внучка русского поэта Бориса Пастернака, автор книг о принцессе Диане и американке Уоллис Симпсон — супруге бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола.

Принц Чарльз — старший сын королевы, который должен унаследовать британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.