«Тайный» сын принца Чарльза и Камиллы Корнуолльской объявился в Австралии

Мужчина, называющий себя сыном принца Чарльза и Камиллы Корнуолльской, объявился в Австралии. Об этом сообщает Daily Star.

55-летний Саймон Дорани-Дэй (Simon Dorante-Day) был усыновлен семьей, имевшей отношение к королевскому двору, и в детстве жил в Портсмуте. Он сообщил журналистам, что его бабушка, работавшая при дворе, много раз говорила, что принц Чарльз и Камилла Корнуолльская — его тайные биологические родители.

Дорани-Дэй готов представить доказательства, что наследник престола и его возлюбленная сблизились еще в юности, а сам Саймон — плод этой любви. Он утверждает, что документы на усыновление написаны рукой его приемной матери, и имеется еще множество доказательств того, что история с усыновлением — ложь от начала до конца.

Мужчина намерен отстаивать свою принадлежность к династии Виндзоров в Верховном суде Австралии. «Это несправедливо, что я должен сражаться за правду, хотя они (королевская семья) прекрасно знают ее!» — заявил он.

Дорани-Дэй уверен, что чем дольше представители Букингемского дворца будут отрицать его истинное происхождение, тем в более неловком положении окажутся в итоге.

Ранее сообщалось, что жительница Индии обратилась в суд и потребовала привлечь британского принца Гарри к ответственности. По ее словам, он хотел жениться на ней, но так и не сдержал клятву.