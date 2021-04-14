Женщина потребовала арестовать принца Гарри за нарушенную клятву жениться на ней

Жительница Индии обратилась в суд и потребовала привлечь британского принца Гарри к ответственности. По ее словам, он хотел жениться на ней, но так и не сдержал клятву. Об этом пишет издание India Today.
Адвокат Палвиндер Сингх (Palwinder Singh) утверждала, что переписывалась с принцем Гарри по электронной почте и в социальных сетях. В своих посланиях тот якобы пообещал, что скоро женится на ней. При этом женщина признавала, что никогда не ездила в Великобританию и не встречалась с принцем лично.
Сингх потребовала арестовать его, чтобы предотвратить дальнейшие задержки, которые смогли бы помешать их свадьбе. Обращение было рассмотрено и отклонено Верховным судом штатов Пенджаб и Харьяна. Уточняется, что женщина признана жертвой неизвестного мошенника.
Принц Гарри — внук британской королевы Елизаветы II. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл.