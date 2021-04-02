Архиепископ Кентерберийский ответил на вопрос о тайной свадьбе Гарри и Меган

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ответил на вопрос журналиста итальянской газеты La Repubblica о тайной свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Guardian.

Архиепископ не стал ни опровергать, ни подтверждать слова Меган Маркл, утверждавшей, что он обвенчал ее и Гарри за три дня до официальной церемонии. По его словам, это связано с тем, что разговоры со священнослужителями конфиденциальны.

Архиепископ признался, что несколько раз встречался с Гарри и Меган до официальной церемонии, в том числе в частном порядке. «Но я не скажу, что происходило на других встречах», — заявил он.

Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе во время интервью Опре Уинфри. По ее словам, она и Гарри позвонили архиепископу Кентерберийскому и сказали: «Это будет спектакль для всего мира, но мы хотим, чтобы наш момент единения остался между нами».

Регистрационное бюро Великобритании уличило супругов во лжи. Согласно свидетельству о заключении брака, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года, то есть во время официальной церемонии. После этого представитель Гарри и Меган уточнил, что тайное венчание не являлось настоящей свадьбой.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.