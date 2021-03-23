Принц Гарри и Меган Маркл опровергли признание из скандального интервью

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что не заключали брак за три дня до официальной церемонии, как утверждали ранее в скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Mirror.

Представитель Гарри и Меган разъяснил, что «пара обменялась клятвами за несколько дней до официальной свадьбы». «Уточняем, что хотя они провели личную церемонию, ее нельзя назвать настоящей свадьбой», — добавил он, опровергая прошлые слова герцогини Сассекской.

Во время интервью Меган Маркл заявила, что они сыграли тайную свадьбу до официальной церемонии: «Знаете, за три дня до нашей свадьбы мы поженились, об этом никто не знает. Только мы вдвоем на заднем дворе и архиепископ Кентерберийский. Мы позвонили ему и сказали: "Это будет спектакль для всего мира, но мы хотим, чтобы наш момент единения остался между нами"».

Ранее регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее супругов во лжи. Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке. Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их «тайная свадьба», во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.

Специалисты утверждают, что герцоги Сассекские не могли пожениться без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. По этой причине проведенная в уединении церемония Маркл и ее мужа не может считаться свадебным обрядом.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.