Из жизни
 
Последние новости
Глава МВД России утвердил новый регламент экзамена на водительские права
Исправляющее ошибки обновление Windows сломало компьютеры
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке и попал на видео
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
ФСБ поймала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку
В России предсказали рост популярности наличных денег
Похожая на рекламу стрипклуба детская футболка вызвала гнев покупателей
В Германии рассказали о новой пандемии
Блогер раскопал землю и нашел «портал в ад»
Новости партнеров
Прослушать новость

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли признание из скандального интервью

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Cbs / Keystone Press Agency

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что не заключали брак за три дня до официальной церемонии, как утверждали ранее в скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Mirror.

Представитель Гарри и Меган разъяснил, что «пара обменялась клятвами за несколько дней до официальной свадьбы». «Уточняем, что хотя они провели личную церемонию, ее нельзя назвать настоящей свадьбой», — добавил он, опровергая прошлые слова герцогини Сассекской.

Во время интервью Меган Маркл заявила, что они сыграли тайную свадьбу до официальной церемонии: «Знаете, за три дня до нашей свадьбы мы поженились, об этом никто не знает. Только мы вдвоем на заднем дворе и архиепископ Кентерберийский. Мы позвонили ему и сказали: "Это будет спектакль для всего мира, но мы хотим, чтобы наш момент единения остался между нами"».

Ранее регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее супругов во лжи. Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке. Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их «тайная свадьба», во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.

Специалисты утверждают, что герцоги Сассекские не могли пожениться без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. По этой причине проведенная в уединении церемония Маркл и ее мужа не может считаться свадебным обрядом.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Meghan Markle and Harry admit they didn't marry before royal wedding, despite Oprah claims
Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи
Раскрыта реакция Елизаветы II на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Принцы Чарльз и Уильям поговорили с принцем Гарри после скандального интервью
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0321 января

«Слухи здесь распространяются быстро»

Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
02:02 7 марта

Раскрыты предпочтения людей в алкоголе во время пандемии

12:1218 марта

Мужчина два месяца хранил ключ к богатству в машине и не знал об этом

11:1618 марта

Женщина поделилась опытом похудения на шесть килограммов за один месяц

Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
10:2418 марта

Муж простил жену после 22 ударов ножом и нескольких недель в больнице

09:1018 марта

Победитель лотереи лишился миллиона долларов из-за нерасторопности

07:0118 марта

Диетолог назвала помогающие выспаться продукты

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
05:0118 марта

Женщина спасла девочку от педофила благодаря камере наблюдения

02:0518 марта

171-килограммовый мужчина сбросил 70 килограммов и раскрыл секрет успеха

01:1318 марта

В США два штата поссорились из-за отказа от мяса

Россия
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Отношениям США и России предсказали трудные времена
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Зеленский прокомментировал санкции против Януковича
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Поклонская попала под санкции Украины
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Зеленский продлил санкции СНБО в отношении двух российских банков
В России предсказали рост популярности наличных денег
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
ПС «Мир» запустила премиальную карту Mir Supreme
«Ему перестало хватать денег»
 
ВТБ предсказал рост рынка российского лизинга
Sber CIB поднял оценку акций «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
В СК отказались закрыть дело об изнасиловании после признания девочки во лжи
Иван Белозерцев«Он только винтик в этой схеме»
У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
Россиянин заказал убийство бывшего зятя после развода дочери
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Пензенский губернатор рассказал о своем аресте и условиях в изоляторе
Пензенского губернатора задержали за взятку в 30 миллионов
Его задержали вместе с сыновьями и бывшим тестем Николая Баскова
Майора ФСБ обвинили в бандитизме и создании преступного сообщества
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Миллионы гаджетов атаковали с помощью 11 уязвимостей
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
ЦСКА остался без главного тренера
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша показала женщинам легкий способ защититься от насильников
Порнозвезда призвала чиновников отказаться от блокировки порно на смартфонах
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Доктор Мясников напомнил об опасности колбасы и связал ее с раком желудка
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд у женщин
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Стали известны двигатели обновленной Toyota Camry для России
Первый тест-драйв тест обновленной Lada Largus
Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?
Kia представила большой полноприводный седан K8
Автомобильный квиз №6
Проверяем ваши знания в еженедельной автомобильной викторине
Появились подробности о новом китайском кроссовере FAW для России
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром продают за 3 миллиона рублей
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы