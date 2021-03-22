Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи

Заявление Меган Маркл и принца Гарри о тайной росписи за три дня до официальной церемонии, прозвучавшее во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри, назвали ложью, сообщает The Sun.

Регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее супругов во лжи. Меган Маркл утверждала в беседе с Уинфри, что они с принцем Гарри тайно поженились на заднем дворе дома за три дня до официального торжества.

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Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке. Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их «тайная свадьба», во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.

Специалисты утверждают, что герцоги Сассекские не могли пожениться без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. По этой причине проведенная в уединении церемония Маркл и ее мужа не может считаться свадебным обрядом.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.