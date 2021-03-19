Раскрыта реакция Елизаветы II на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Источники в Букингемском дворце раскрыли реакцию Елизаветы II на скандальное интервью герцогов Сассекских с телеведущей Опрой Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам собеседников издания, королева Великобритании «грустит, но не злится» после выхода компрометирующего монаршую семью разговора. «Они всегда волновались за него (принца Гарри — прим. «Ленты.ру»), и королева настроена защищать его, — отметил анонимный источник, приближенный к королевским особам. — Они всегда пытались поддержать его, после того как в его жизни появилась Меган. Они стали меньше тревожиться о нем, так как рядом с Меган он выглядел счастливым».

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11 марта принц Уильям с женой Кейт Миддлтон впервые появились на публике после выхода интервью в эфир. Герцог Кембриджский опроверг заявления принца Гарри и его жены о расизме в монаршей семье, а также отметил, что планирует поговорить с братом. По данным инсайдеров, принц Уильям и Кейт Миддлтон крайне опечалены обвинениями принца Гарри и Меган Маркл.

Во вторник, 16 марта, от американской телеведущей Гейл Кинг (Gayle King), которая дружит с Меган Маркл, стало известно, что принц Чарльз и принц Уильям поговорили по телефону с принцем Гарри. Диалог оказался непродуктивным.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку Гарри и его жене Меган. За два дня до этого Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что королевская семья крайне озабочена словами пары о расизме, однако при этом «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи».

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.