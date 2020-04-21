Принц Чарльз испортит сыну жизнь запахом навоза

Планы британского принца Чарльза, собравшегося заняться органическим земледелием на угодьях возле Сандрингемского дворца в Норфолке, вызвали озабоченность у местных жителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле на полях принца Уэльского перестанут использовать минеральные удобрения, полностью заменив их коровьим навозом. Для этого Чарльз заведет 500 коров, которые в холодное время года будут жить в специально построенных коровниках, а летом пастись среди посевов.

Местных жителей беспокоят огромные навозные кучи, которые возведут в разных частях поместья. Они полагают, что неприятные запахам, которые ветер будет приносить из дворца, испортят им жизнь. Среди пострадавших может оказаться сын Чарльза, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон. Ожидается, что 400 тонн навоза навалят рядом с их летней резиденцией, располагающейся в трех километрах от Сандрингема. «Уильяму и Кейт придется терпеть запах так же, как всем остальным», — цитирует Daily Mail слова жителя соседней деревни.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II, принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол после своего отца, принца Чарльза, женаты с 2011 года. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

В 2017 году сообщалось, что житель якутского села Нерюктяйинск слепил из навоза новогоднюю елку. Он украсил свое творение шарами, а на макушке установил красную звезду.

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