Сотни индийцев закидали друг друга навозом за грехи предков

Видео: Newsflare
Ритуальное швыряние навозом, которое регулярно устраивают в индийской деревне Гоматапура, сняли на видео. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Считается, что эта традиция появилась в середине XVIII века. Местные жители раз в год собираются в деревне, чтобы кидаться друг в друга коровьим навозом. Они верят, что таким образом искупают грехи своих предков.
Легенда гласит, что много лет назад под колеса телеги попал священный идол. Это разгневало божество, и оно прокляло Гоматапуру. Жителям деревни было суждено драться друг с другом до конца времен. Позднее божество смилостивилось и разрешило вместо этого швыряться навозом.
В августе сообщалось, что на фестивале метания камней в Индии получили ранения 462 человека.