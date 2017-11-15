Сотни индийцев закидали друг друга навозом за грехи предков

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Ритуальное швыряние навозом, которое регулярно устраивают в индийской деревне Гоматапура, сняли на видео. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Считается, что эта традиция появилась в середине XVIII века. Местные жители раз в год собираются в деревне, чтобы кидаться друг в друга коровьим навозом. Они верят, что таким образом искупают грехи своих предков.

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Легенда гласит, что много лет назад под колеса телеги попал священный идол. Это разгневало божество, и оно прокляло Гоматапуру. Жителям деревни было суждено драться друг с другом до конца времен. Позднее божество смилостивилось и разрешило вместо этого швыряться навозом.

В августе сообщалось, что на фестивале метания камней в Индии получили ранения 462 человека.



