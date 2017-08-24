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Накидались

На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек

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Кадр: Kailash Mohankar / Youtube

22 августа возле реки, разделяющей индийские села Пандхурна и Саваргаон, сошлись тысячи человек. Они встали на противоположных берегах и принялись осыпать друг друга камнями. Полиция пыталась их остановить, но тщетно. Пострадали почти 500 человек, десять попали в больницы с серьезными травмами. «Лента.ру» разобралась в красивой, но опасной традиции, которая заставляет индийцев кидать камни в соседей.

Влюбленные и река

Все началось три столетия назад — во всяком случае, так считают жители Пандхурны и Саваргаон. Легенда гласит, что юноша из Пандхурна полюбил девушку из Саваргаона. Проблема заключалась в том, что и он, и она принадлежали к одной готре: у них был общий предок по мужской линии. Члены готры считаются братьями и сестрами и не могут жениться друг на друге.

Влюбленные отказались мириться с запретом. Они сбежали в родную деревню юноши, которую от деревни девушки отделяла небольшая река Джаам. Когда о побеге узнали в Саваргаоне, разъяренные родственники девушки начали бросать вдогонку камни со своего берега. Жители Пандхурны ответили тем же, и в соседей за рекой полетели булыжники.

В конце августа во многих регионах Индии устраивают фестиваль быков. Хозяева прихорашивают любимую скотину: красят рога, вешают на шею цветы и разноцветные платки. Во время фестиваля быки не работают, а крестьяне поклоняются им в благодарность за труд на полях.

В Пандхурне и Саваргаоне быки — лишь начало праздника. На второй день фестиваля на берегу Джаама открывается ярмарка Готмар. Метание камней через реку в память о влюбленных из легенды — главное развлечение. За 300 лет это превратилось в своеобразный спорт со строгими правилами.

Опасный спорт

Перед состязанием на засохшем дереве посреди реки вешают флаг. Цель метания камней — не дать противнику сорвать его. Та деревня, чей житель сумеет забрать флаг, считается победителем. В этом году выиграла Пандхурна.

Действо сопровождается музыкой, а на берегах и на мосту развеваются разноцветные полотнища. На реку выходят все, но рискуют броситься за флагом лишь самые смелые. Остальные держатся подальше от эпицентра битвы, ведь град камней может нанести увечья.

Летящие булыжники — не шутка. В 2017 году травмы получили 462 участника Готмара. Десятерых увезли в больницу с серьезными ранениями. Трое были в критическом состоянии.

Это повторяется из года в год. В прошлом сентябре на Готмаре пострадали больше 200 человек. В 2015-м камни настигли 110 жителей Пандхурны и Саваргаона. Случаются и жертвы: в 2013 году издание India Today сообщало, что всего за несколько лет на ярмарке погибли 17 человек, сотни стали инвалидами.

Именно поэтому к соревнованиям нередко присоединяется и третья сторона – полиция. Им тоже достается. В этом году камнями закидали полицейскую машину и скорую помощь. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Сыр и топор

Метание камней — не самая странная и даже не самая опасная индийская традиция. Каждый год в храме Деварагатту собираются сотни человек, чтобы до рассвета бить друг друга по головам длинными палками. Символическое значение обряда состоит в убийстве демона — злого бога-разрушителя.

Случается, что участники обряда не доживают до утра. Впрочем, в прошлом они вооружались не деревянными палками, а топорами. Так что современная версия весьма гуманна.

Европе тоже есть, чем похвастаться. В английском селе Брокворт ежегодно проводят состязания по катанию сыра. С вершины крутого холма смельчаки пускаются в погоню за большой сырной головой. Она катится по склону со скоростью более 110 километров в час, а люди кувыркаются, зарабатывая не только шишки и ссадины, но и сотрясение мозга.

В 2009 году британские власти решили, что катание сыра — слишком опасное занятие. Попытались его запретить, однако на следующий год турнир снова состоялся, хотя и неофициально. Тогда поставщикам сыра запретили сотрудничать с организаторами конкурса, но любители острых ощущений обошли и эту преграду, заменив настоящий сыр его искусственной копией.

Запреты и уловки

Многочисленные жертвы Готмара давно не дают покоя индийским властям. Ярмарку хотят если и не отменить полностью, то хотя бы сделать немного безопаснее.

В 2001 году чиновники предприняли попытку заменить камни резиновыми мячиками, но местные встретили предложение в штыки. «Кто они такие, чтобы лезть в наши традиции?» — говорили селяне и продолжали швырять камни.

Когда в 2008 году прилетевший с другого берега булыжник убил человека, комиссия по правам человека штата Мадхья-Прадеш потребовала запретить «бесчеловечные и преступные» соревнования. «Не всем местным жителям нравится швырять камни, но они молчат, потому что боятся реакции любителей этого спорта», — утверждал один из местных чиновников.

Эта инициатива не обрадовала жителей Пандхурны и Саваргаона. Они объединились и совместными усилиями закидали камнями полицейские машины, которые приехали, чтобы препятствовать проведению мероприятия. Запрет пришлось отменить.

Власти не отказались от своих планов, но пытаются найти другой подход к проблеме. Они запретили продажу спиртного во время фестиваля и мешают привозить булыжники на ярмарку. Местные все равно находят способ пронести на Готмар и то, и другое.

Kailash Mohankar

У легенды про влюбленных из деревень, разделенных рекой, счастливый конец, который почти никогда не рассказывают. Когда камни кончились, противники решили поговорить. В итоге они пришли к согласию, и пара сыграла свадьбу. Возможно, однажды жители Пандхурны и Саваргаона вспомнят об этом и придумают менее кровавый способ отметить это событие.

Асмик Аракелян

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