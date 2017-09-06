Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью

По улицам китайской деревни Цзяобан (провинция Гуйчжоу) пронесли в толпе паланкин, в котором сидела собака в шапке и рубахе. Об этом сообщает издание The Independent.

Шествие прошло в минувшие выходные в рамках традиционного фестиваля, который празднуют представители народов мяо. По легенде, первые люди, которые поселились в тех краях, погибали от жажды, пока пес не показал им родник. Они сочли это признаком его божественного происхождения и с тех пор поклонялись собакам.

Каждый год в деревне устраивают парад, во время которого в паланкин усаживают пса в рубахе и головном уборе. Под пение и барабанный стук его проносят по заливному рисовому полю, пока люди швыряют друг в друга грязь. Шествие возглавляет шаман. Жители Цзяобана выходят на улицы, чтобы отблагодарить животное и попросить хорошего урожая в следующем году.

Группа народов мяо насчитывает около 11 миллионов человек. Они живут на юге Китая, во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Мьянме и боготворят животных.

В августе сообщалось, что таиландские спасатели устроили в городе Патонг шествие в честь китайских богов, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.