Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов

Таиландские спасатели устроили в городе Патонг (провинция Пхукет) шествие в честь китайских богов, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Мероприятие началось на холме с крутым склоном. Едущие по нему автобусы и грузовики часто попадают в аварии из-за проблем с тормозами. Затем спасатели прошли по городу, миновали храм, перед которым в июле произошли две катастрофы с человеческими жертвами, и достигли статуи дельфина, установленной на северном краю пляжа Патонг.

Участники шествия призывали китайского бога знания и астрологии Хэ Еюня принести мир на опасный холм. В процессии участвовали медиумы с деревянными треугольниками для ловли духов. Утверждается, что во время шествия им удалось поймать 167 мужских и 124 женских духа, а также 20 духов детей.

«Мы ожидаем, что теперь аварии пойдут на спад», — заявил корреспонденту The Phuket News один из спасателей, участвовавших в церемонии.

В апреле сообщалось, что в городе Чиангмай на севере Таиланда во время традиционного обряда ясновидящий случайно пронзил себя мечом.