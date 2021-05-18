Принца Гарри назвали «королевской занозой в заднице»

Американский телеведущий Шон Хэннити (Sean Hannity) назвал принца Гарри «королевской занозой в заднице». Об этом сообщает Mirror.

Ведущий телеканала Fox News призвал герцога Сассекского покинуть Соединенные Штаты, после того как принц счел «безумием» первую поправку в Конституцию США, гарантирующую свободу слова и вероисповедания.

«Если ты не понимаешь важности свободы слова и почему она сделала Америку величайшей страной в мире, тебе лучше уехать туда, где подобные ограничительные идеи будут к месту», — заявил Хэннити, обращаясь к Гарри.

Кроме того, он заметил, что именно первая поправка позволила принцу Гарри и его жене Меган Маркл «поливать грязью» королевскую семью в мартовском интервью Опре Уинфри. «Мне тебя жаль в некотором смысле. Я понимаю, что ты разрываешься между женой и королевской семьей», — добавил Хэннити.

Ранее на подкасте Дакса Шепарда о психическом здоровье принц Гарри, рассуждая о том, как его с Меган Маркл преследуют американские папарацци, заявил: «Я так много всего хотел бы сказать по поводу первой поправки к Конституции США, поскольку вроде как понимаю ее, но все это такое безумие».

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество».