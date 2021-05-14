Живущего в роскоши принца Гарри обвинили в «игре в жертву»

Королевский биограф и автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин (Angela Levin) обвинила герцога Сассекского в том, что он «играет в жертву». Об этом сообщает Mirror.

На подкасте Дакса Шепарда (Dax Shepherd) о психическом здоровье принц Гарри обвинил отца принца Чарльза в жестоком воспитании и рассказал, что почувствовал себя свободным только в Америке. После этого Левин написала в Twitter: «На подкасте Дакса Шепарда Гарри снова строил из себя жертву».

Она также заметила, что принц пытается показать всем, как наслаждается жизнью простого человека в США, отказавшись от привилегий старшего члена королевской семьи, но при этом продолжает окружать себя роскошью. «Видимо, дом с шестнадцатью ваннами — не привилегия», — написала Левин.

В настоящее время принц Гарри с женой Меган Маркл и сыном Арчи живут в поместье стоимостью 11,4 миллиона фунтов стерлингов (1,85 миллиарда рублей) в городе Монтесито, Калифорния.

В ходе беседы с Шепардом герцог Сассекский также заявил, что многие люди убеждены в том, что он не может по-настоящему страдать, поскольку у него есть привилегированный статус и высокое положение в обществе. Окружающие полагают, что бегающая вокруг него прислуга снимает весь груз обязательств и проблем, однако это заблуждение.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.