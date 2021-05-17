Принц Гарри разозлил американцев

Американцы ополчились на герцога Сассекского после того, как он дал нелестный комментарий о первой поправке к Конституции США. Об этом сообщает газета Metro.

На подкасте Дакса Шепарда о психическом здоровье принц Гарри заявил: «Я так много всего хотел бы сказать по поводу первой поправки к Конституции США, поскольку вроде как понимаю ее, но все это такое безумие. Я не хочу пускаться в рассуждения о первой поправке, так как это обширная тема, в которой я не до конца разобрался, потому что переехал сюда совсем недавно; но лазейку можно найти везде».

Слова принца Гарри разозлили многих консервативных американцев. Ему посоветовали покинуть США, если он не согласен с Конституцией. Телеведущая Лора Ингрэм иронично написала в Twitter: «Смотри, чтобы тебя не ударило дверной ручкой, Виндзор». Радиоведущий и комик Джимми Файлла прокомментировал высказывания герцога фразой: «Все потому, что его жена должна утверждать каждое слово, которое вылетает из его рта».

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж также раскритиковал Гарри. «То, что принц Гарри осуждает первую поправку, показывает, что он сошел с дистанции. Скоро его не захотят видеть по обе стороны пруда», — образно выразился политик, имея в виду Атлантику. При этом некоторые американцы задумались, не совершил ли герцог ошибку во время записи подкаста. Они предположили, что принц Гарри на самом деле говорил о второй поправке к Конституции, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия и часто вызывает ожесточенные споры.

Первая поправка к Конституции США гарантирует, что Конгресс не будет устанавливать государственную религию, запрещать свободное вероисповедание, ограничивать свободу слова или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями.

Ранее королевский биограф и автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин обвинила герцога Сассекского в том, что он «играет в жертву». На подкасте Дакса Шепарда о психическом здоровье принц Гарри обвинил своего отца, принца Чарльза, в жестоком воспитании и рассказал, что почувствовал себя свободным только в Америке.