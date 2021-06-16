Принцу Гарри предрекли облысение и показали его в 50 лет на фото

Пластический хирург предрек принцу Гарри полную потерю волос по достижении 50 лет и показал, как он будет выглядеть в этом возрасте. Сообщение медика приводит издание Mirror.

Сотрудник британской клиники Crown Clinic Асим Шахмалак (Asim Shahmalak) обратил внимание, что член королевской семьи начал стремительно терять волосы в зоне макушки после переезда в США с супругой Меган Маркл и сыном Арчи в 2020 году. По словам врача, мужчине необходимо предпринять меры, чтобы замедлить процесс облысения.

Так, чтобы продемонстрировать итог облысения Гарри в среднем возрасте, Шахмалак отретушировал его снимок в фотошопе. На размещенном кадре видно, что принц полностью потеряет волосы в области лба и макушки.

В то же время хирург заявил, что герцог Сассекский лысеет в меньшей степени, чем его старший брат Уильям. «Гарри 36 лет, и он на той же стадии облысения, что и Уильям, когда ему было 26 лет, поскольку ген облысения у Гарри не настолько силен», — пояснил медик.

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Кроме того, Шахмалак добавил, что братья унаследовали ген от мужчин старшего поколения: отца Чарльза, а также дедушек Филиппа Маунтбеттена и Эрла Спенсера. Специалист отметил, что помимо генетического фактора спровоцировать обильное выпадение волос также мог стресс.

Британский доктор порекомендовал принцу Гарри для предотвращения скорого облысения обратиться к специалисту, который выпишет ему медикаментозное лечение, например, лекарственным препаратом Пропеция, или назначит процедуру по пересадке волос.

В апреле 2020 года другой специалист раскрыл причину облысения принца Гарри. Трихолог Спенсер Стивенсон пояснил, что принц страдает от выпадения волос из-за болезни, которая является на 100 процентов генетической и никак не связана со стрессом.