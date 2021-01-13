Сосед заметил у принца Гарри отросший конский хвост

Британский принц Гарри сменил прическу. Об этом сообщил его сосед во время интервью с ведущим Джеймсом Корденом в эфире шоу The Late Late Show на YouTube.

По словам американского актера Роба Лоу, принц Гарри так привык к жизни в Лос-Анджелесе, что теперь носит конский хвост. «Я только что столкнулся с вашим земляком, английским сокровищем, принцем Гарри, это было на светофоре 10 минут назад. Мне как стороннему наблюдателю показалось, что его волосы сильно отрасли и были туго зачесаны и собраны сзади. Предполагаю, что он был с хвостом», — высказался Лоу.

Когда телеведущий выразил сомнение по поводу заявления актера, Лоу заверил его, что он не мог ошибиться, поскольку проехал на своей машине вплоть до особняка герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл. «Он живет примерно в миле (около 1,5 километра — прим. «Ленты.ру») от меня. Он был очень замкнутым, но я наконец-то увидел его, сидя за рулем своей машины», — подчеркнул актер.

В апреле 2020 года трихолог раскрыл причину облысения принца Гарри. Спенсер Стивенсон сообщил, что принц страдает от выпадения волос. «Болезнь является на 100 процентов генетической, она никак не связана со стрессом», — пояснил эксперт.