Журналистка раскрыла секреты сохранения стройности Меган Маркл на карантине

Журналистка раскрыла секреты герцогини Сассекской Меган, которые способствуют сохранению ее стройности на карантине, введенном в связи с пандемией коронавируса. Ее слова приводит портал Harper's Bazaar.

Поклонница королевской семьи Роберта Фиорито (Roberta Fiorito) рассказала, что, в отличие от Кейт Миддлтон, которая предпочитает активные виды спорта, Маркл выбирает йогу и пилатес. «Меган отдает предпочтение не физической нагрузке, а медитациям во время тренировок», — пояснила Фиорито.

Помимо этого, супруга принца Гарри также любит выходить на пробежки со своими собаками, однако, по словам журналистки, с возрастом она стала делать это реже: «Бег начал травмировать колени Меган, и она сократила количество пробежек».

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Согласно материалу, герцогиня проводит карантин в Монтесито, Калифорния, вместе с мужем Гарри и сыном Арчи. Отмечается, что в особняке супружеской пары есть бассейн, сауна и тренажерный зал, которыми Маркл активно пользуется в самоизоляции.

Ранее в январе Роберта Фиорито рассказала о физической активности Кейт Миддлтон на карантине. Выяснилось, что герцогиня Кембриджская предпочитает пробежки по территории семейной усадьбы Анмер Холл в Норфолке, катается на лыжах и велосипеде и занимается греблей.