Раскрыт секрет сохранения стройности Кейт Миддлтон на карантине

Журналистка раскрыла секреты Кейт Миддлтон, которые способствуют сохранению ее стройности на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит портал Harper's Bazaar.

Поклонница королевской семьи Роберта Фиорито (Roberta Fiorito) рассказала, что любимая физическая активность герцогини Кембриджской — бег на территории семейного дома Анмер Холл в Норфолке. Отмечается, что в поместье также расположены бассейн и теннисный корт, которыми Миддлтон активно пользовалась во время самоизоляции.

Помимо этого, жена принца Уильяма также любит кататься на лыжах и велосипеде и заниматься греблей. Фиорито утверждает, что Миддлтон владеет тренажером для гребли и применяет его, если не имеет возможности выйти на воду.

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По словам журналистки, герцогиня также выполняет различные тренировки каждый день, во время которых обязательно стоит в планке. Сообщается, что ей удается продержаться в статичном положении больше 45 секунд: знаменитость выполняет как минимум 10 повторений упражнения за раз.

«Кейт очень любит соревноваться. Она участвует в каждом спортивном мероприятии, соревнуясь даже против своего мужа Уильяма. Они очень азартные», — заключила Фиорито.

Ранее в декабре 2020 года журналисты подсчитали стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2020 году. Выяснилось, что в общей сложности 38-летняя герцогиня потратила на новую одежду 93 тысячи фунтов стерлингов (девять миллионов рублей), что на 10 тысяч фунтов стерлингов меньше по сравнению с прошлым годом.