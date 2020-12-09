Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом наряде и восхитила фанатов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в наряде, в котором ранее уже выходила в свет в октябре. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

38-летняя Миддлтон вместе с мужем отправились в Кардифф, Уэльс, в рамках двухдневного королевского тура. Супружеская пара встретилась со студентами местного университета и посетила замок Cardiff.

Папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Она также надела черную водолазку, юбку марки Emilia Wickstead в клетку и шарф с таким же принтом. Ее образ дополнили высокие сапоги на шпильке, сумка Grace Han и кожаные перчатки.

Поклонники герцогини восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованными снимками. «Как всегда выглядит чудесно», «Мне очень нравятся пальто Кейт! Она всегда выглядит элегантно», «Герцогиня как всегда потрясающая», «Спасибо, что она не скупает одежду тоннами!», «Очень красивая женщина», — высказывались пользователи.

Ранее в декабре Кейт Миддлтон уже замечали на публике в старом образе. Герцогиня вместе с супругом встретились с медицинскими работниками в Эдинбурге. Ее засняли в старом пальто бренда Catherine Walker голубого цвета.