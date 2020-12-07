Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в старом наряде

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в наряде, в котором ранее уже появлялась на публике в 2018 году. Снимки публикует издание Daily Mail.

38-летняя Кейт Миддлтон вместе с мужем направились на встречу с медицинскими работниками на железнодорожной станции в Эдинбурге. На мероприятии супружеская пара поблагодарила медиков за работу во время пандемии коронавируса.

Папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Catherine Walker голубого цвета. Она также надела высокие сапоги на каблуках и кожаные перчатки черного цвета. Образ герцогини дополнили аксессуары бюджетной марки Accessorize и защитная маска с цветочным принтом в тон верхней одежды.

Поклонники Миддлтон восхитились ее внешним видом в комментариях под размещенными снимками. «Как всегда выглядит прекрасно», «Просто королева», «Очень красивая Кейт», «Спасибо, что она не скупает одежду тоннами!», «Вау, очень красивая пара», — писали пользователи.

Ранее в ноябре Кейт Миддлтон заметили на публике в старом наряде матери. Речь идет о синем платье длины миди с воротником и черным поясом бренда Reiss. Отмечается, что в 2010 году в этом же наряде на публике была замечена мать герцогини Кэрол Миддлтон.