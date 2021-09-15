Принц Гарри и Меган Маркл вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира

Принц Гарри и Меган Маркл вошли в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Герцог и герцогиня Сассекские вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира 2021 года. Их фотография появится на обложке свежего номера журнала Time.

Снимок, на котором принц Гарри и Меган Маркл запечатлены в саду своего имения около города Монтесито в штате Калифорния, опубликован на сайте издания и станет обложкой нового выпуска.

В сопроводительной статье, написанной другом принца Гарри, известным ресторатором Хосе Андресом, говорится: «В мире, где каждый высказывает мнение о людях, которых не знает, Гарри и Меган испытывают сострадание к незнакомцам. Они не просто говорят, они всегда готовы помочь».

Андрес также описывает известный эпизод из военной биографии принца Гарри, когда тому пришлось прервать интервью и подняться в воздух на боевом вертолете, чтобы отразить атаку боевиков на базу НАТО в Афганистане.

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Он считает, что чувство долга и ответственности за ближних движет и Меган Маркл, которая «уже давно занимается гуманитарной деятельностью и защитой женщин и девочек по всему миру».

Хосе Андрес — известный ресторатор, шеф-повар и основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которую поддерживает фонд Archewell, созданный герцогом и герцогиней Сассекскими в 2020 году.

В тексте не упоминается о напряженных отношениях принца Гарри и его супруги с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские попросили аудиенции у королевы Елизаветы II, чтобы поддержать свой статус и увеличить доходы в США. Эксперты по королевской семье считают, что эта встреча может определить будущий успех пары в Америке.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.