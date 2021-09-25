Принц Гарри и Меган Маркл провели встречу в ООН

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где провели встречу с первым заместителем генерального секретаря Аминой Мухаммед. Герцоги Сассекские обсудили с Мухаммед осуществление целей устойчивого развития, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса генсека ООН.

Отмечается, что Мухаммед поддержала приверженность супругов работе по реализации целей устойчивого развития.

«Она подтвердила поддержку общих приоритетов по борьбе с изменениями климата, улучшения экономического положения женщин, укрепления психического здоровья и вовлечения молодежи в общественную жизнь», — отмечается в заявлении.

Ранее принца Гарри и Меган Маркл признали одними из 100 самых влиятельных людей мира. Фотографию супругов опубликуют на обложке свежего номера журнала Time. «Они не просто говорят, они всегда готовы помочь», — подчеркивает в сопроводительной статье к снимку друг принца Гарри, ресторатор Хосе Андрес.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской и благотворительной деятельностью. Супруги также отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Они подписали договор с видеосервисом Netflix, таким образом добившись финансовой независимости от королевской семьи.