Принц Гарри заручился поддержкой Google

Некоммерческая организация Travalyst, основанная принцем Гарри, заручилась поддержкой Google. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее официальном сайте.

Google будет информировать потребителей о вреде, который причиняют окружающей среде авиаперелеты и гостиничная индустрия. Это, по утверждению исполнительного директора Travalyst Салли Дейви, позволит им выбирать более экологичные виды туризма.

Гарри объявил о создании Travalyst еще в 2019 году. Инициатива призвана помочь туристам, которые хотели бы сократить ущерб, наносимый окружающей среде во время путешествий. Помимо Google партнерами организации являются Booking.com, Skyscanner, Trip.com Group, Tripadvisor и Visa.

Издание Daily Mail отмечает, что в прошлом принц Гарри критиковал Google, который, по его мнению, не прилагает достаточных усилий для борьбы с распространением дезинформации и теорий заговора на YouTube и в социальных сетях.

В августе сообщалось, что принц Гарри совершил двухчасовой перелет на частном самолете своего друга Марка Ганци. По мнению защитников окружающей среды, это плохо сочетается с его словами об изменении климата. Британский телеведущий Пирс Морган, давно выступающий против принца, утверждал, что Гарри использует частные самолеты как такси, и советовал ему заботиться о природе не только на словах.

В сентябре 2020 года Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.