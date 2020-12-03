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Принца Гарри обвинили в лицемерии и раскритиковали за 16 ванных комнат

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Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Hannah McKay - WPA Pool / Gettyimages

Британский журналист и ведущий утренней программы Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) обвинил принца Гарри в лицемерии за призыв представить себя каплями дождя и начать заботиться о природе. По словам Моргана, герцог Сассекский, несмотря на свои высказывания, живет в особняке с 16 ванными комнатами, расходуя большое количество воды, и пользуется частными самолетами, сообщает The Sun.

Морган раскритиковал слова герцога в разговоре со своей соведущей Сюзанной Райд (Susanna Reid). Журналист отметил, что принц Гарри дает советы, но при этом сам не следует им. По словам Моргана, такое количество ванных комнат означает, что семья принца ежедневно выливает 72 миллиона капель воды, что наносит урон окружающей среде. Телеведущий также добавил, что не хотел бы слушать лекции о дождевых каплях от человека, который в буквальном смысле использует частные самолеты как такси. В итоге Морган посоветовал герцогу «практиковать то, что он проповедует», и заботиться о природе не только на словах.

Однако Райд не согласилась с коллегой. Телеведущая пояснила, что сравнение людей и капель дождя — метафора, с помощью которой принц Гарри хотел обратить внимание на проблему изменения климата. Как отметила Райд, если бы герцог каждый день пользовался всеми 16 ванными комнатами, у него бы просто не было времени на встречи и видеоконференции. Ведущая предположила, что принц Гарри, как и обычный человек, только утром и вечером принимает душ.

Принц Гарри поделился своим мнение о защите природы в рамках видеоконференции, посвященной запуску стриминговой платформы c документальными фильмами о проблемах окружающей среды. Сервис получил название WaterBear. Герцог Сассекский подчеркнул, что существование человечества невозможно без заботы об экологии. «Каждая капля дождя, падающая с неба, успокаивает иссушенную землю. Что было бы, если бы каждый из нас представлял себя каплей дождя, и если бы каждый проявлял заботу о планете? В конце концов, природа — это источник нашей жизни», — заявил герцог Сассекский.

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