Меган Маркл и принц Гарри тайно избавились от королевского коттеджа

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри избавились от коттеджа Фрогмор в Виндзоре, который считался британской резиденцией пары. Ключи от особняка передали членам королевской семьи: принцессе Евгении Йоркской и ее мужу Джеку Бруксбэнку. Об этом пишет The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские по какой-то причине не любили Фрогмор, хотя принцессе Евгении коттедж очень нравился. Она должна родить ребенка до конца года, поэтому осталась довольна переездом в новое семейное гнездо.

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Евгения и Джек заехали во Фрогмор около двух недель назад. До этого вещи Меган, Гарри и их сына Арчи были тайно вывезены из дома глубокой ночью. «Супруги определенно не хотели, чтобы это кто-то видел. Похоже, они сжигают мосты, поскольку планируют продлить свое пребывание в США, возможно, навсегда», — сказал источник.

Также в октябре 2020-го, еще до заезда принцессы с мужем, во Фрогмор прислали королевских садовников, чтобы они привели имение в порядок. Они убирали листья и проветривали дом, который был закрыт в течение восьми месяцев.

Принц Гарри и Меган Маркл получили Фрогморский коттедж в 2018 году после свадьбы. На тот момент здание находилось в плачевном состоянии, поэтому супругам пришлось провести масштабную реконструкцию. Впоследствии семья вернула английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт.

В июле 2020 года пара приобрела особняк в Монтесито неподалеку от Санта-Барбары (штат Калифорния, США). Недвижимость оценили в 10,5 миллиона фунтов стерлингов.

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