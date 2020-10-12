Принцу Гарри предрекли возвращение домой и серьезный разговор с королевой

Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию в ближайшие несколько недель. Его ожидает серьезный разговор с королевой Елизаветой II, сообщает The Sun со ссылкой на источники во дворце.

Новости о возможном визите герцога Сассекского в Великобританию появились после того, как он перевел «значительную сумму» для оплаты ренты и счетов коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Источники сообщают, что дом приказано в ближайшее время подготовить к приезду принца Гарри. Не уточняется, прибудет ли он один или с Меган Маркл.

Ожидается, что он проведет переговоры с королевой по ряду спорных вопросов: принц Гарри сделал несколько заявлений об американской политике, хотя членам королевской семьи запрещено как-либо комментировать политический процесс или вмешиваться в него. Помимо этого, вероятно, королева обсудит с ним ситуацию с визой: так как ее внук находится в США уже больше 183 дней, его могут обязать оплатить налоги.

Сообщается, что королева вернулась к работе в Винздорском замке. Даже если по прибытии принца Гарри заставят пройти двухнедельный карантин, в здании достаточно места, чтобы провести переговоры, соблюдая социальную дистанцию.

В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.