Принц Гарри и Меган Маркл не захотели праздновать Рождество с королевой

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не захотели праздновать Рождество с британской королевой Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Королевская пара решила отпраздновать католическое Рождество, которое пройдет 25 декабря, в США. Эксперты полагают, что эта новость расстроит Елизавету II, которая уже год не видела внука Арчи. По данным источника издания Vanity Fair, принц Гарри не планирует в ближайшее время покидать США из-за пандемии.

Принц Гарри и Меган Маркл хотят улететь в Великобританию в канун Нового года. Супруги собираются провести две недели в коттедже Фрогмор в Виндзоре перед судебным слушанием с Mail on Sunday, назначенным на 11 января. Отмечается, что герцоги Сассекские второй раз отметят Рождество вдали от Ее Величества. В прошлом году они с сыном Арчи остались в новогодние праздники в Канаде с матерью герцогини, Дорией Регланд.

«Меган жаждет провести первое Рождество в новом доме со своей матерью, — утверждают источники — Она предвкушает этот праздник и уже вовсю готовится, следуя традициям ее семьи».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл планировали поехать на Рождество в Великобританию, чтобы их сын Арчи повидался с прабабушкой и прадедушкой.

В августе стало известно, что принцу Гарри не нравилось жить в Лос-Анджелесе, где он и Меган Маркл поселились после переезда в США. По этой причине они купили особняк в калифорнийском городе Монтесито.

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара на расстоянии 153 километров от места, где они жили прежде. От Монтесито до Лос-Анджелеса всего час езды, поэтому из-за переезда Гарри и Меган не придется менять свои планы. При этом в городе нет папарацци, туристов и толп, которые досаждали им в Голливуде.

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