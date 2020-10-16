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Меган Маркл устроила принцу Гарри секретный тур

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Меган Маркл и принц Гарри (архивное фото)
Меган Маркл и принц Гарри (архивное фото)
Фото: Tim Rooke / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл устроила принцу Гарри секретный тур по городу Лос-Анджелес, штат Калифорния, и показала частную школу Immaculate Heart, в которой училась. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники.

79-летняя учительница актерского мастерства Жижи Перро узнала от персонала школы, что в прошлом месяце ее ученица Маркл вместе с мужем посетили Immaculate Heart. Она подчеркнула, что была очень рада узнать о тайном визите герцогов Сассекских.

«Я общалась с сотрудником школы, который сказал мне, что Меган приезжала с мужем и показывала ему окрестности, — отметила она. — Кажется, это было в начале прошлого месяца, когда в здании не было учеников; там находилась только одна женщина, отвечающая за рекламные и прочие мероприятия для школы. Именно она провела им экскурсию».

По словам Перро, принцу Гарри посчастливилось увидеть сцену, на которой не раз выступала его жена. «Думаю, это особенное место, и я рада, что проведенные там годы были для нее столь значимыми, что она захотела поделиться своими воспоминаниями с ним», — отметила учительница.

Школа Immaculate Heart отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри не нравилось жить в Лос-Анджелесе, где он и его супруга Меган Маркл поселились после переезда в США. Именно поэтому они решили купить особняк в калифорнийском городе Монтесито.

Новый дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля, располагается в округе Санта-Барбара на расстоянии 153 километров от места, где они жили прежде. От Монтесито до Лос-Анджелеса всего час езды, поэтому из-за переезда Гарри и Меган не придется менять свои планы. При этом в городе нет папарацци, туристов и толп, которые досаждали им в Голливуде.

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