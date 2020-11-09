Принц Гарри до глубины души обиделся на придворных и пошел на кладбище

Придворные Букингемского дворца до глубины души обидели принца Гарри, отказавшись возложить от его лица венок к монументу в честь Дня поминовения, во время которого в Великобритании вспоминают всех погибших в двух мировых войнах. Ему пришлось устроить импровизированную церемонию на американском кладбище. Об этом сообщает The Times.

Придворные обосновали свой отказ тем, что после своего отречения принц Гарри формально больше не является старшим членом королевской семьи и не может представлять британскую монархию. По данным издания, до королевы не донесли желание внука.

Согласно источникам The Times в вооруженных силах, принц был очень расстроен. Герцог Сассекский провел в армии больше десяти лет и заботился о ветеранах боевых действий. Он учредил соревнования Invictus Games для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Газета The Telegraph сообщает, что принцу даже не прислали приглашение на мероприятие. Опираясь на свои источники, журналисты пишут, что при отречении от королевской семьи герцога Сассекского заставили отказаться и от воинских званий, что очень его огорчило. Ему запретили носить военную форму на торжественных мероприятиях и парадах.

Daily Mail отмечает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл возложили венок с надписью «Всем, кто служил и кто служит. Спасибо» на кладбище в Лос-Анджелесе. Герцог Сассекский надел все свои военные награды и прикрепил к пиджаку пластиковый мак — символ скорби.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали официально исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им также пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.