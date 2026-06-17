Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 17 июня 2026Путешествия

Россиянам предложили туры в пляжные страны по цене от 98 тысяч рублей на двоих

АТОР: В Турции в июне можно отдохнуть по цене от 98 тысяч рублей на двоих
Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россияне могут купить туры в пляжные страны на вторую половину июня по цене от 98 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что дешевле всего в первый летний месяц получится отдохнуть в Турции. Так, тур на шесть ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле в Аланье с типом питания «все включено» будет стоить от 97,4 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2026 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2026 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
27 ноября 2025
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026

Чуть дороже, от 105 тысяч рублей на двоих, обойдется отдых на тайском курорте Паттайя и на китайском острове Хайнань. Египет и Вьетнам в июне стоят еще дороже — от 113 тысяч и от 135 тысяч рублей на двоих соответственно.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета. Она подчеркнула, что за последние два года эта страна «серьезно перезагрузила свое туристическое предложение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    Россиянин похитил у добывающей компании 23 тонны нефти

    В России выступили с резкой критикой в адрес МУС

    В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

    Акции резко подорожавшей SpaceX стали дешеветь

    ЦИК дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Армении

    Россиянин выиграл в лотерею более шести миллионов рублей и не забрал приз

    Путин встретился с президентом Филиппин

    Обвиненный в каннибализме актер снялся для известного журнала

    Москалькова высказалась об ударе ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok