Назван самый дорогой бренд России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих российских брендов. Список возглавил Сбербанк, опередивший по стоимости «Газпром» и «Лукойл».

По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 18 процентов по сравнению с 2017 годом — теперь она составляет 670,4 миллиарда рублей. Второе место занял «Газпром», подорожав на 5 процентов — до 320,8 миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров «Лукойл», который, однако, понизил свои показатели на процент и теперь стоит около 281 миллиарда рублей.

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По данным компании, на четвертом месте значится бренд «Роснефть» (203,9 миллиарда рублей). Пятое место Brand Finance отдала РЖД, которые с 2017 года увеличили свою стоимость на 5 процентов — до 158,98 миллиарда рублей. Шестое, седьмое, восьмое и девятое места поделили «Магнит» (145,2 миллиарда рублей), ВТБ (117,6 миллиарда рублей), МТС (114,5 миллиарда рублей) и «Татнефть» (97,3 миллиарда рублей) соответственно.

Замкнула рейтинг «Пятерочка», подорожавшая на 27 процентов. На момент составления списка ее стоимость оценивалась в 91,2 миллиарда рублей.

Также Brand Finance опубликовала отдельный топ-50 дорогих брендов России, в который, помимо официальной десятки, вошли такие компании, как «Мегафон», «Аэрофлот», «Яндекс», «Ростелеком», «Детский мир» и другие.

Ранее 15 августа аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент» рекомендовали покупать акции госкомпании «Роснефть». По их мнению, стоимость компании в ближайшее время пойдет вверх. Вдобавок в начале августа показатели компании превзошли ожидания аналитиков, в результате чего акции «Роснефти» сумели установить исторический максимум.

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