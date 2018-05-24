Назван самый дорогой в мире бренд

Бренд Apple восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире, следует из ежегодного рейтинга журнала Forbes.

Стоимость бренда оценили в 182,8 миллиарда долларов, за год показатель вырос на восемь процентов. На второй строчке расположился Google. Бренд интернет-гиганта оценили в 132,1 миллиарда долларов с показателем роста 30 процентов за год.

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Третье место занимает бренд Microsoft стоимостью 104,9 миллиарда долларов, четвертое — Facebook (94,8 миллиарда долларов). Замыкает топ-5 компания Аmazon (70,9 миллиарда долларов), она потеснила бренд Coca-Cola, который оценили в 57,3 миллиарда долларов.

Совокупная стоимость топ-100 мировых брендов составила около 2,15 триллиона долларов.

Наиболее интенсивный рост за год продемонстрировали компании Netflix (35 процентов) и PayPal (33 процента).

В феврале компания Brand Finance представила свой рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500, который возглавила Amazon, за ней следовали Apple и Google.

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