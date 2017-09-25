Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов

Apple, Google и Microsoft заняли верхние строчки рейтинга 100 ведущих мировых брендов 2017 года по версии Interbrand Corp. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

При этом Apple и Google пятый год сохраняют лидерство, а Microsoft сместила с третьего места Coca-Cola.

Стоимость бренда Apple оценивается в 184,15 миллиарда долларов — прибавила 3 процента за год, бренд Google подорожал на 6 процентов, 141,7 миллиарда. Бренд Microsoft также оценивается выше прошлогоднего — почти в 80 миллиардов (рост на 10 процентов).

Coca-Cola потеряла за год пять процентов стоимости своего бренда (оценивается в 69,3 миллиарда долларов) и опустилась на одну строчку в рейтинге, заняв четвертое место. За ней следуют Amazon (64,8 миллиарда долларов), Samsung (56,2 миллиарда), Toyota (50,3 миллиарда). Впервые в первую десятку рейтинга Interbrand попала соцсеть Facebook (48,2 миллиарда), стоимость бренда которой за год прибавила 48 процентов, на девятом и десятом месте — Mercedes-Benz (47,8 миллиарда долларов) и IBM (46,8 миллиарда) соответственно.

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook также входят в первую десятку другого рейтинга стоимости мировых брендов, который составляет британская Kantar Millward Brown.