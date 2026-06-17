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17:04, 17 июня 2026Экономика

Мировые запасы нефти стали стремительно истощаться

МЭА: Мировые запасы нефти сократились на 143 миллиона баррелей в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам мая темпы истощения наблюдаемых мировых запасов нефти почти удвоились на фоне усиления энергетического кризиса из-за блокировки Ираном и США Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

За последний весенний месяц глобальные сырьевые резервы снизились на 143 миллиона баррелей. Для сравнения: в апреле темпы падения мировых запасов нефти оценивались в 74 миллиона, уточнили в отраслевой организации.

Резкое ускорение динамики было обусловлено активным высвобождением сырьевых запасов ведущими западными и азиатскими странами, пояснили в агентстве. В целом с начала войны в Иране глобальные резервы сокращаются примерно на 3,8 миллиона баррелей в сутки.

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Одним из главных драйверов подобной динамики выступили США. В этой стране стратегические нефтяные резервы в начале июня упали до минимальных с 1983 года 340,3 миллиона баррелей. Это было обусловлено стремлением главы Белого дома Дональда Трампа обуздать стремительный рост цен на топливо на внутреннем рынке.

Схожая ситуация наблюдается и в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В обозримом будущем совокупные запасы нефти в государствах с развитой экономикой, предупредили специалисты американского Минэнерго, могут достичь самого низкого как минимум с 2003 года уровня.

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