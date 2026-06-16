Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

Стратегические резервы нефти в США упали до минимальных с 1983 года 340,3 млн баррелей

В начале июня стратегические запасы нефти в США сократились до минимума с 1983 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

К настоящему времени сырьевые резервы США оцениваются в 340,3 миллиона баррелей. Столь низких значений не фиксировалось на протяжении последних 43 лет. Запасы топлива в государственном резерве сократились на 8,9 миллиона баррелей. Это стало третьим максимальным снижением за всю историю статистических наблюдений.

Подобная динамика была обусловлена стремительным высвобождением запасов ради стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. На эти цели из госрезерва было выделено в общей сложности 172 миллиона баррелей нефти.

Стабилизации мировых цен на нефть, сходятся во мнении эксперты, должны поспособствовать предварительная договоренность США и Ирана по мирной сделке и скорое открытие Ормузского пролива. Соглашение будет подписано в пятницу, 19 июня, анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Это уже повлекло за собой падение мировых цен на нефть до трехмесячного минимума. На этом фоне темпы высвобождения сырьевых резервов США в обозримом будущем, скорее всего, резко замедлятся.