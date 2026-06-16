Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 16 июня 2026Экономика

Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

Стратегические резервы нефти в США упали до минимальных с 1983 года 340,3 млн баррелей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В начале июня стратегические запасы нефти в США сократились до минимума с 1983 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

К настоящему времени сырьевые резервы США оцениваются в 340,3 миллиона баррелей. Столь низких значений не фиксировалось на протяжении последних 43 лет. Запасы топлива в государственном резерве сократились на 8,9 миллиона баррелей. Это стало третьим максимальным снижением за всю историю статистических наблюдений.

Подобная динамика была обусловлена стремительным высвобождением запасов ради стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. На эти цели из госрезерва было выделено в общей сложности 172 миллиона баррелей нефти.

Стабилизации мировых цен на нефть, сходятся во мнении эксперты, должны поспособствовать предварительная договоренность США и Ирана по мирной сделке и скорое открытие Ормузского пролива. Соглашение будет подписано в пятницу, 19 июня, анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Это уже повлекло за собой падение мировых цен на нефть до трехмесячного минимума. На этом фоне темпы высвобождения сырьевых резервов США в обозримом будущем, скорее всего, резко замедлятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok