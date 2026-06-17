На Украине назвали критической для ВСУ ситуацию в Лимане

«Резидент»: Ситуация в Лимане для ВСУ является критической

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лимане является критической. Об этом пишет украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент».

«По Лиману ситуация критическая для ВСУ, российская армия перерезала единственную дорогу снабжения и начала штурм города», — указано в сообщении.

Авторы отмечают, что украинский Генштаб отказался давать приказ об отступлении и целая бригада ВСУ оказалась в тисках.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские войска прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили переправу через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР).