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17:07, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине назвали критической для ВСУ ситуацию в Лимане

«Резидент»: Ситуация в Лимане для ВСУ является критической
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лимане является критической. Об этом пишет украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент».

«По Лиману ситуация критическая для ВСУ, российская армия перерезала единственную дорогу снабжения и начала штурм города», — указано в сообщении.

Авторы отмечают, что украинский Генштаб отказался давать приказ об отступлении и целая бригада ВСУ оказалась в тисках.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские войска прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили переправу через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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