Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве упало на 20 процентов

Москвичи резко отвернулись от ипотеки — с января по май 2026 года число таких сделок упало на 20 процентов по сравнению с тем же периодом в 2025-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Всего на рынке с января по май зарегистрировали немногим более 40 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования, отметили в ведомстве. Отрицательной динамика оказалась и для мая — в 2026 году за месяц оформили 7,8 тысячи ипотек, что на 12 процентов меньше показателей того же месяца в 2025-м.

Ранее сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова спрогнозировала, что комфортные ставки по ипотеке в России могут вернуться в 2028 году. Эксперт ожидает, что ключевая ставка к этому сроку может опуститься до 7 процентов, а ставки по рыночным кредитам — до 9-12 процентов.