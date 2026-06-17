Предсказан срок возвращения комфортных ставок по ипотеке

М2: Ипотечные ставки в России вернутся к комфортному уровню через два года

Ставки по рыночной ипотеке в России вернутся к комфортному уровню не раньше чем через два года. Такой срок предсказала сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова, пишут «Известия».

Комфортной и психологически устойчивой ключевой ставкой эксперт считает 7 процентов. «Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9–12 процентов. И такую ставку мы прогнозируем не раньше первого квартала 2028 года», — спрогнозировала Рыкунова.

В течение 2026 года, как ожидает эксперт, ключевая ставка будет постепенно снижаться до 12-13 процентов. Если этот сценарий реализуется, ставки по рыночной ипотеке опустятся до 16,5–17,5 процента.

Ранее основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева заявила, что главной ошибкой ипотечников является снижение платежа по кредиту любой ценой.