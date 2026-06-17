Парламент Финляндии отменил ограничения по ядерному оружию

Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инициативу правительства об отмене ограничений, действовавших в стране почти 40 лет поддержало большинство депутатов. За внесение поправок в законодательство проголосовали 125 парламентариев, при этом 61 выступил против, а 13 отсутствовали.

Ранее правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны. По словам министра обороны Антти Хяккянена, предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности страны.