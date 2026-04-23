Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 23 апреля 2026Мир

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны. Об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии.

«Правительство предлагает устранить правовые барьеры, препятствующие ввозу ядерных устройств в Финляндию, а также их транспортировке, поставке или хранению на территории страны в рамках обеспечения обороноспособности Финляндии, коллективной обороны НАТО или сотрудничества в области обороны», — сказано в тексте.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности страны в непредсказуемой оперативной обстановке и призван «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство в оборонной промышленности для усиления сдерживающего потенциала альянса из-за конфликта России и Украины, войны в Иране и ядерной экспансии Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok