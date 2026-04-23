Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны. Об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии.

«Правительство предлагает устранить правовые барьеры, препятствующие ввозу ядерных устройств в Финляндию, а также их транспортировке, поставке или хранению на территории страны в рамках обеспечения обороноспособности Финляндии, коллективной обороны НАТО или сотрудничества в области обороны», — сказано в тексте.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности страны в непредсказуемой оперативной обстановке и призван «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство в оборонной промышленности для усиления сдерживающего потенциала альянса из-за конфликта России и Украины, войны в Иране и ядерной экспансии Китая.