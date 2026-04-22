16:42, 22 апреля 2026

Генсек НАТО призвал союзников наращивать оборонное производство из-за России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство в оборонной промышленности для усиления сдерживающего потенциала альянса из-за конфликта России и Украины, войны в Иране и ядерной экспансии Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обеспечение безопасности миллиарда человек в Европе и Северной Америке — это задача не только для НАТО и союзных вооруженных сил. Наша промышленность также несет здесь ответственность (...) Конфликт России и Украины продолжается, военная модернизация и ядерная экспансия Китая продолжаются, а Иран сеет террор и хаос», — сказал он.

Генсек похвалил политических лидеров всего альянса за обязательство увеличить расходы на оборону, однако отметил, что одних денег недостаточно для безопасности и необходимо обеспечить альянс системами противовоздушной обороны, беспилотниками, боеприпасами и радарами. Он также добавил, что это станет ключевой темой на июльском саммите в Анкаре.

Ранее шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем. Среди них — Франция, Швеция, Финляндия, Польша, Дания и Румыния.

