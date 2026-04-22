НАТО подняла в воздух истребители в ответ на шаг России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 22 апреля 2026Мир

AP: Страны НАТО подняли истребители в ответ на появление бомбардировщиков РФ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

«Французские истребители Rafale были развернуты с литовской авиабазы (...) они присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии», — указывает агентство.

В феврале Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты в связи с якобы активностью России на Украине.

До этого аналогичным образом поступила Швеция, которая 22 января подняла в воздух истребители из-за активности российских самолетов над Балтийским морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok