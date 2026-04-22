НАТО подняла в воздух истребители в ответ на шаг России

AP: Страны НАТО подняли истребители в ответ на появление бомбардировщиков РФ

Шесть стран НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

«Французские истребители Rafale были развернуты с литовской авиабазы (...) они присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии», — указывает агентство.

В феврале Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты в связи с якобы активностью России на Украине.

До этого аналогичным образом поступила Швеция, которая 22 января подняла в воздух истребители из-за активности российских самолетов над Балтийским морем.