06:19, 3 февраля 2026

Польша подняла в воздух истребители из-за России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом на странице в соцсети X сообщило оперативное командование вооруженных сил страны.

«В полет по тревоге были подняты истребители и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — утверждается в публикации.

Ранее польские военнослужащие поднимали в воздух на границе с Украиной дежурные военные истребители в ноябре прошлого года. Примерно через час операция была завершена и истребители вернулись на аэродромы.

