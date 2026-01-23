Швеция подняла в воздух истребители из-за России

ВС Швеции подняли истребители над Балтийским морем из-за РФ

Швеция, 22 января, подняла в воздух истребители из-за активности российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили шведские вооруженные силы в социальной сети X.

«Вчера шведская группа реагирования на инциденты обнаружила над Балтийским морем два российских истребителя Су-35с и российский бомбардировщик Ту-22М», — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, после подъема истребителей в воздух шведская сторона осуществила контроль за перемещением российских воздушных судов в районе.

Ранее Министерство обороны России заявило, что бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря. В сообщении указывается, что сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ, а на отдельных участках маршрута к ним присоединялись истребители иностранных государств.

В декабре Румыния подняла в воздух два американских истребителя F-16 на границе с Украиной. В министерстве уточнили, что в ходе наблюдения «несанкционированные вторжения» в воздушное пространство Румынии не были зафиксированы.