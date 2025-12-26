Румыния подняла в воздух истребители

Румыния подняла в воздух два истребителя из-за тревоги на границе с Украиной

Румыния подняла в воздух два американских истребителя F-16 на границе с Украиной из-за воздушной тревоги в ночь на 26 декабря. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Румынии, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В ночь на 26 декабря, в 01:05 (02:05 мск — прим. «Ленты.ру»), (...) два истребителя F-16 поднялись в воздух для наблюдения за ситуацией в ​​приграничной зоне с Украиной, в северной части уезда Тулча. Система воздушного наблюдения министерства национальной обороны выявила группы беспилотников», — отмечается в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что в ходе наблюдения «несанкционированные вторжения» в воздушное пространство Румынии не были зафиксированы. Самолеты вернулись на базу и благополучно приземлились в 03:15 (04:15 мск).

22 декабря стало известно, что Румыния планирует в январе 2026 года открыть второй по величине центр координации и транзита военной техники для Украины. Новый логистический хаб будет находиться под прямым командованием Североатлантического альянса и предназначен для обеспечения резервного потока поставок.