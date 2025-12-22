Реклама

НАТО создаст в Румынии новый хаб для поставок вооружений на Украину

Румыния планирует открыть крупный логистический хаб для помощи Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Румыния планирует в январе 2026 года открыть второй по величине центр координации и транзита военной техники для Украины. Об этом сообщил defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера.

Новый логистический хаб будет находиться под прямым командованием Североатлантического альянса и предназначен для обеспечения резервного потока поставок. Его задача заключается в разгрузке уже действующего центра в польском Жешуве и усилении устойчивости восточного фланга НАТО.

Центр будет специализироваться на обработке запросов на артиллерию, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Румынии Никушор Дан согласился со словами американского лидера Дональда Трампа, заявившего о слабости европейских лидеров. Он пояснил, что потребовались месяцы споров и напряженный саммит в Брюсселе, чтобы договориться о способе финансирования Украины. «Но при этом даже расколотый Европейский союз в конце концов принял это важное решение», — отметил румынский лидер.

