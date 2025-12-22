В Европе признали собственную слабость

Президент Румынии Дан согласился со словами Трампа о слабости Европы

Президент Румынии Никушор Дан согласился со словами американского лидера Дональда Трампа, заявившего о слабости европейских лидеров. Об этом сообщает Politico.

«Да, в оценке Трампа есть доля правды. Европа может слишком медленно принимать решения. Например, потребовались месяцы споров и напряженный саммит в Брюсселе на прошлой неделе, который закончился в 3 часа ночи, чтобы договориться о способе финансирования Украины. Но при этом даже расколотый Европейский союз в конце концов принял это важное решение», — отметил румынский лидер.

19 декабря европейские лидеры на саммите ЕС приняли решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро.

9 декабря Трамп заявил, что большинство европейских стран разлагаются, поскольку ими управляют слабые люди. Он отметил, что в скором времени государства региона станут нежизнеспособными из-за их «катастрофической» миграционной политики.