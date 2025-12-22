Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 22 декабря 2025Мир

В Европе признали собственную слабость

Президент Румынии Дан согласился со словами Трампа о слабости Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Румынии Никушор Дан согласился со словами американского лидера Дональда Трампа, заявившего о слабости европейских лидеров. Об этом сообщает Politico.

«Да, в оценке Трампа есть доля правды. Европа может слишком медленно принимать решения. Например, потребовались месяцы споров и напряженный саммит в Брюсселе на прошлой неделе, который закончился в 3 часа ночи, чтобы договориться о способе финансирования Украины. Но при этом даже расколотый Европейский союз в конце концов принял это важное решение», — отметил румынский лидер.

19 декабря европейские лидеры на саммите ЕС приняли решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро.

9 декабря Трамп заявил, что большинство европейских стран разлагаются, поскольку ими управляют слабые люди. Он отметил, что в скором времени государства региона станут нежизнеспособными из-за их «катастрофической» миграционной политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта предварительная причина взрыва автомобиля в Москве

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Россияне стали реже ходить в ТЦ

    Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

    Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

    «Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

    Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

    На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

    Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok