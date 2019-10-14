Обмен Путина и саудовского короля подарками показали на видео

Президент России Владимир Путин вручил камчатского кречета королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 октября.

«Птица распереживалась во время церемонии, но напрасно — в арабских странах кречеты живут рекордные два десятка лет», — отмечает агентство.

Российский лидер рассказал, что на Камчатке создают центр по разведению этих птиц. Король поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Ранее в понедельник Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Отмечалось, что в ходе переговоров стороны обсудят действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

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