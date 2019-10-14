Путин нашел у королевской стражи «странное» оружие

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд заинтересовался оружием почетного караула во дворце короля Саудовской Аравии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Российский лидер шел по дворцу вместе с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и захотел узнать, что за «странный изогнутый кинжал у почетного караула», пишет репортер. Заметив интерес Путина, монарх распорядился показать кинжал.

Также Смирнов опубликовал фотографию одного из королевских стражей с закрепленным на поясе кинжалом. Судя по снимку, это джамбия — восточный кинжал с широким загнутым клинком, личное холодное оружие, популярное среди жителей Йемена, Омана и южных регионов Саудовской Аравии. На сайте Saudi Arabesque, посвященном саудовским сувенирам, говорится, что по джамбии можно судить о положении человека в обществе, а сам кинжал ныне является одним из аксессуаров для традиционно одевающихся арабских мужчин; за ним принято ухаживать и передавать его из поколения в поколение.

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